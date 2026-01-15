Стало известно, на сколько подорожали автомобили в России с 1 января 2026 года

Как повышение утильсбора и увеличение НДС повлияли на стоимость российских и иностранных машин?

За первые две недели 2026 года новые легковые автомобили в России в среднем подорожали на 1,42%, что на 0,16% больше уровня инфляции за данный период. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.

С 1 по 12 января российские легковушки прибавили в цене на 1,33%, а машины иностранного производства стали дороже на 1,52%. То есть, если в конце декабря машина отечественной марки в автосалоне стоила в среднем 1 950 000 рублей, то теперь — 1 980 000 рублей. Средний ценник на иномарки увеличился с 3 820 000 до 3 880 000 рублей.

В рамках двух недель подорожание, надо сказать, весьма серьёзное. Для сравнения, год назад цены на новые российские автомобили за новогодние праздники не изменились совсем, а иномарки тогда подорожали на 0,88%.

Причин такого резкого подорожания две — повышение утильсбора на 10-20% и увеличение НДС с 20% до 22%, которые неизбежно повлияли на стоимость машин. По мнению экспертов, по итогам первого полугодия средние цены на легковые автомобили могут вырасти на 10%.

Судя по данным Росстата, с 1 января 2026 года подорожали не только автомобили. Бензин на заправках вырос в цене в среднем на 1,18%, услуги автомойки стали дороже на 2,02%.

