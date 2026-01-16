Россия вошла в пятёрку крупнейших авторынков Европы в 2025 году
Российский авторынок третий год подряд оказался в топ-5 европейского рейтинга.
Несмотря на падение на 16%, российский рынок новых легковых автомобилей остался в числе крупнейших в Европе в 2025 году. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».
В прошлом году в нашей стране было продано 1 326 016 легковушек возрастом до трёх лет. Это пятый показатель в европейском рейтинге. По объёму продаж Россия уступила только рынкам в Германии, Великобритании, Франции и Италии.
Топ-6 крупнейших авторынков в Европе в 2025 году:
- Германия – 2 857 591 автомобилей;
- Великобритания – 2 020 523;
- Франция – 1 632 140;
- Италия – 1 525 069;
- Россия – 1 326 016;
- Испания – 1 148 597.
За год российский авторынок потерял одну позицию в европейском первенстве. В 2023-м Россия заняла, как и в 2025-м, пятое место, а в 2022-м находилась на шестой строчке.