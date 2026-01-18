Резкий рост цен на авто и бензин, обвал авторынка, планы АвтоВАЗа и отказ Hyundai возвращаться в Россию. Главное за неделю

Большая пресс-конференция АвтоВАЗа в Москве, стремительный рост цен на автомобили, бензин и даже услуги автомойки, указ президента России Владимира Путина о направлении средств от штрафов ГИБДД, исторический антирекорд Ford и критика компании со стороны Белого дома, резкое падение продаж китайских машин, премьера возрождённой Lada Vesta Sport и окончательное решение Hyundai по заводу в Санкт-Петербурге — главные новостей первой рабочей недели 2026 года в дайджесте «Рамблер/авто».

© АВТОВАЗ

Продажи новых авто в России в 2025 году рухнули

Одной из главных тем в отечественной автоиндустрии по ходу первой рабочей недели нового года, безусловно, стали итоги продаж в 2025 году. Отчёты поочередно представили Минпромторг РФ, аналитическое агентство «Автостат», Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Не сказать, что цифры получились катастрофичными, но и хорошего мало. Авторынок в целом просел за год на 19%, продажи легковых автомобилей упали почти на 16%. Впрочем, есть и позитивные показатели: реализация машин отечественной сборки выросла с 44,9% до 52,9%. И, наконец, российский авторынок третий год подряд попал в топ-5 крупнейших в Европе.

Объявлена стоимость новой версии JAC T9 в России

Одна из первых новинок отечественного автомобильного рынка в 2026 году — новая модификация сверхпопулярного в России пикапа JAC T9. Китайский бестселлер уже имеет в своей линейке и бензиновую, и дизельную версии. А 12 января стартовали продажи грузовичка с новой задней подвеской Multilink. О преимуществах новой версии T9 Urban и её стоимости — в материале.

© JAC

В России серьёзно ужесточат сдачу экзаменов на водительские права

В правилах проведения теоретического и практического экзаменов в ГИБДД грядут перемены. Их будет не так много, но стресса выпускникам автошкол эти поправки однозначно добавят. Подробно о том, что именно изменится с 1 марта 2027 года, — в заметке «Рамблер/авто».

Ford установил анти рекорд по отзывам авто в 2025

Американский концерн Ford в 2025 году переписал историю отзывов в мировом автопроме. «Голубой овал» стал абсолютным рекордсменом по числу сервисных кампаний. В течение прошлого года Ford отзывал в среднем 25 машин каждую минуту, 476 машин в час и объявлял новые отзывы раз в 2,5 дня. Сколько в итоге получилось акций и какое количество проданных авто вернулось в дилерские центры? Цифры — в нашем материале.

© Scott Olson/Getty Images

В России рухнули продажи китайских автомобилей

Если продажи новых легковушек в России в прошлом году упали на 16%, то спрос на китайские авто рухнул более чем на 25%. Если в 2024 году продажи машин из Поднебесной едва не достигли миллиона (905 949 штук), то в 2025-м стали ближе к полумиллиону. Подробнее о продажах и причинах их падения – читайте в публикации из новостной ленты «Рамблер/авто».

Раскрыта дата премьеры новой Lada Vesta Sport

«Заряженная» Lada Vesta Sport с форсированным мотором, спортивными настройками подвески, усиленными тормозами и заниженным дорожным просветом возвращается на конвейер после четырёх лет паузы. АвтоВАЗ официально подтвердил выход обновлённой спортивной модели в 2026 году и обозначил сроки дебюта машины на гоночной трассе. Кроме того, на этой неделе концерн показал Vesta Sport в кузове, которого прежде в линейке спортивной модификации никогда не было.

© АВТОВАЗ

Советник Трампа раскритиковал Ford за переговоры с «китайцами»

Будто мало Ford антирекорда по отозванным машинам в 2025 году, так ещё на этой неделе американскому автопроизводителю досталось от администрации президента США Дональда Трампа. В Белом доме недовольны планами компании по сотрудничеству с китайским автогигантом BYD. Что именно им не понравилось? Рассказываем в материале.

Путин подписал указ о новом применении штрафов автомобилистов

Нарушители правил дорожного движения (ПДД) помогут в обновлении парка трамваев, троллейбусов и другого пассажирского общественного транспорта. Президент России Владимир Путин подписал указ о новом направлении средств от штрафов ГИБДД, которые сейчас идут на ремонт дорог, обновление дорожной инфраструктуры и поддержку различных национальных проектов.

© Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

Стало известно, как подорожали авто с 1 января

Эксперты предупреждали о неминуемом повышении цен на автомобили после очередной индексации ставок утильсбора и увеличения НДС с 20% до 22%. Результат не заставил долго ждать. За две первые недели новые машины — российские и иностранные — подорожали на 1,3–1,5%, что даже превысило инфляцию 1,26% за этот короткий период. Взлетели и цены на автомобильное топливо, как в Москве, так и по всей России. По данным Росстата, даже автомойка стала дороже на 2%.

АвтоВАЗ анонсировал обновление модельного ряда в 2026 году

В среду, 14 января, АвтоВАЗ провёл ежегодную большую пресс-конференцию. Российский автопроизводитель № 1 рассказал о падении продаж и сокращении производства в прошедшем 2025 году, поделился планами на 2026-й, в том числе анонсировал обновление модельной линейки и уточнил сроки запуска серийного производства Lada Azimut, а также раскрыл планы по новому экспортному направлению.

Максим Соколов раскрыл, сколько машин способен выпускать АвтоВАЗ

Корейский автогигант отказался возвращаться в Россию

Ожидаемая, но всё равно грустная новость. Автомобильная компания Hyundai не вернётся в Россию в обозримом будущем. Согласно инсайдерской информации, «корейцы» отказались от выкупа своего автозавода в Санкт-Петербурге. Подробности о том, сколько денег Hyundai вложила в предприятие в Северной столице и почему отказалась от возвращения — в публикации. Сам завод в Сестрорецке между тем набирает обороты после перезапуска в 2024 году под управлением новых собственников. За прошлый год предприятие удвоило объём выпуска машин.

© Александр Гальперин/РИА Новости

Кроме того, на этой неделе «Рамблер/авто» рассказал об обрушении продаж Mercedes-Benz до 11-летнего минимума, новом виде мошенничества с оформлением ДТП без вызова ГИБДД, дебюте китайского аналога Rolls-Royce в России, подписке на автопилот Tesla, стоимости полноприводного гибридного кроссовера Evolute i-Space и четырёх новинках GAC для российского рынка в 2026 году.