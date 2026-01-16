Советник Трампа раскритиковал Ford за переговоры с «китайцами»

Администрация президента США возмущена потенциальным сотрудничеством Ford с BYD.

© Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

Американский концерн Ford подвергся критике со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Причина — переговоры с крупнейшим китайским автопроизводителем BYD.

По информации Wall Street Journal, Ford хочет закупать у «китайцев» тяговые аккумуляторы для своих гибридных автомобилей. Окончательное решение пока не принято. Как считают инсайдеры, в случае заключения сделки компания из США будет оборудовать китайскими батареями машины, поставляемые на зарубежные рынки.

Власти Штатов остались не в восторге от информации о переговорах одного из крупнейших в стране автопроизводителей с конкурентами из Китая. В частности, торговый советник Белого дома Питер Наварро напомнил Ford, что в прошлом году Китай на фоне санкционного давления со стороны США ввёл ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые применяются в разработке электромобилей для электрокаров и гибридов.

«В Ford забыли о шантаже с редкоземельными элементами? Получается, они хотят одновременно поддержать поставки китайского конкурента и готовы повестись на эти манипуляции? Интересно, что тут может пойти не так», – написал Наварро в соцсетях.

Чиновник также отметил, что потенциальный партнёр Ford — один из лидеров по «грабительской ценовой политике». То есть BYD намеренно занижает цены на свою продукцию для устранения конкурентов.

«Их цель — лидерство на глобальном рынке электромобилей. Если так пойдёт и дальше, то от Tesla останется одно название», – заключил советник Трампа.

В декабре прошлого года в Ford заявили, что к 2030 году планируют увеличить глобальные продажи своих электрических и гибридных автомобилей до 50% от всего объёма реализации. Сейчас доля электрифицированных машин в продажах компании составляет всего 17%.

