Бывший завод Hyundai в России удвоил объём выпуска автомобилей

Предприятие в Санкт-Петербурге набирает обороты после перезапуска в 2024 году.

Бывший автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге в два раза увеличил выпуск автомобилей. Об этом рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков при подведении бизнес-итогов 2025 года для региона.

Экс-предприятие «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус», переименованное в «Автомобильный завод АГР», выпустило свыше 45 тысяч автомобилей. В первый после перезапуска, в 2024-м, с конвейера завода сошло 22 тысяч единиц.

«По итогам 2025 года «Автомобильный завод АГР» вдвое нарастил выпуск продукции. С конвейера выпущено более 45 тысяч машин», — поделился подробностями вице-губернатор Петербурга в разговоре с ТАСС.

Автозавод в Сестрорецке сейчас выпускает автомобили бренда Solaris. Сборка осуществляется из машинокомплектов, которые остались после ухода собственника предприятия из России в 2022 году. Недостающие комплектующие поставляются из Китая.

По итогам прошлого года автомобили марки Solaris, по данным «Автостата», попали в десятку самых продаваемых. Больше машин реализовали только Lada, Haval, Chery, Geely, Belgee, Changan и Jetour.

Накануне стало известно о том, что Hyundai окончательно отказалась от возвращения своего бывшего завода в России. Колл-опцион «корейцев» рассчитан до 31 января 2026 года.

