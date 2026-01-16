В России не станут повышать лимит скорости на платных дорогах. Названа главная причина

Действующий предел скорости на «платниках» был установлен в 2013 году.

Для максимально разрешённой скорости на платных автомагистралях в России нет необходимости. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин, объяснив, почему действующего лимита вполне достаточно.

По действующим нормам, скоростной режим для легковых авто на «платниках» в России варьируется в пределах 90-130 км/ч в зависимости от трассы и времени года. Разрешённая максимальная допустимая скорость для грузовых автомобилей свыше 3,5 тонны и автобусов – 90 км/ч. Будет ли увеличен лимит скорости?

«Нет. С нештрафуемым порогом скорости в 20 км/ч эти 130 км/ч превращаются практически в 150 км/ч. 150 км/ч – это более чем достаточно», — приводит слова Никитина информационное агенство ТАСС.

Нынешний предельный лимит скорости в 130 км/ч на платных трассах был установлен в 2013 году. В последние годы ГИБДД и «Автодор», оператор платных автомагистралей, допускали возможность повышение скоростного режима, но до реализации этих планов дело не дошло.

На сегодняшний день сеть платных дорог в России — девять автомагистралей, соединяющих 21 регион. Их общая протяжённость — 3497 км.

