«Москвич» обогнал Tesla и Xiaomi по продажам в 2025 году

Легендарная советская и российская марка попала в топ-5 авторынка.

Российский автобренд «Москвич» стал одним из лидеров сегмента новых электрических машин в 2025 году. Единственная электричка столичной марки – кроссовер «3е» — разошёлся тиражом 879 единиц, следует из годового отчёта «АСМ Холдинга».

«Москвич» занял пятое место в рейтинге продаж, уступив китайским Zeekr и Avatr и двум другим российским маркам Evolute и AmberAuto. При этом бренд московского автозавода опередил таких лидеров отрасли электромобилестроения, как BYD, Xiaomi, Tesla, машины которых, правда, официально не поставляются в Россию.

Топ-15 самых популярных марок электромобилей в России в 2025 году

Zeekr — 3020 штук; Evolute — 1806; AmberAuto — 1126; Avatr — 975; Москвич — 879; BYD — 833; Xiaomi — 705 Geely — 459; Tesla — 400; Ora — 374; Volkswagen — 183; Hongqi — 169; BMW — 164; Voyah — 127; Mercedes — 126.

Самой продаваемой электрической машиной в России в 2025 году стал лифтбек Zeekr 001, проданный тиражом 1578 штук. Второе место в модельном рейтинге занял седан AmberAuto A5 с результатом 1126 реализованных автомобилей, замкнул тройку лидеров седан Evolute i-Pro — 912 единиц.

Суммарно в прошлом году в России было продано 12 640 батарейных машин. Это на 30,6% меньше, чем в 2024 году, когда объём рынка составил 18 217 штук.

