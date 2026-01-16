«Москвич» обогнал Tesla и Xiaomi по продажам в 2025 году
Легендарная советская и российская марка попала в топ-5 авторынка.
Российский автобренд «Москвич» стал одним из лидеров сегмента новых электрических машин в 2025 году. Единственная электричка столичной марки – кроссовер «3е» — разошёлся тиражом 879 единиц, следует из годового отчёта «АСМ Холдинга».
«Москвич» занял пятое место в рейтинге продаж, уступив китайским Zeekr и Avatr и двум другим российским маркам Evolute и AmberAuto. При этом бренд московского автозавода опередил таких лидеров отрасли электромобилестроения, как BYD, Xiaomi, Tesla, машины которых, правда, официально не поставляются в Россию.
Топ-15 самых популярных марок электромобилей в России в 2025 году
- Zeekr — 3020 штук;
- Evolute — 1806;
- AmberAuto — 1126;
- Avatr — 975;
- Москвич — 879;
- BYD — 833;
- Xiaomi — 705
- Geely — 459;
- Tesla — 400;
- Ora — 374;
- Volkswagen — 183;
- Hongqi — 169;
- BMW — 164;
- Voyah — 127;
- Mercedes — 126.
Самой продаваемой электрической машиной в России в 2025 году стал лифтбек Zeekr 001, проданный тиражом 1578 штук. Второе место в модельном рейтинге занял седан AmberAuto A5 с результатом 1126 реализованных автомобилей, замкнул тройку лидеров седан Evolute i-Pro — 912 единиц.
Суммарно в прошлом году в России было продано 12 640 батарейных машин. Это на 30,6% меньше, чем в 2024 году, когда объём рынка составил 18 217 штук.