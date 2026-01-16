ГИБДД проведёт тотальные проверки в выходные 17-18 января

Повышенное внимание сотрудники ДПС уделят поиску нетрезвых водителей.

В пятницу в российских регионах стартовали массовые рейды ГИБДД, которые продлятся все выходные, 17-18 января. Инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС) будут в усиленном режиме проверять соблюдение правил дорожного движения (ПДД) автомобилистами и выявлять тех, кто сел за руль в пьяном виде.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдёт на дорогах по всей России. Среди регионов, где запланированы такие рейды, — Рязанская, Самарская, Ивановская, Нижегородская, Тульская, Кировская, Ульяновская, Тверская, Брянская, Вологодская области, Красноярский, Пермский, Приморский и Хабаровский края, Республики Адыгея, Татарстан, Крым, Башкортостан, Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Запланированы усиленные рейды и на дорогах в отдельных районах Москвы и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Принцип массовых рейдов ГИБДД заключается в том, чтобы за определённый период времени проверить как можно больше водителей. Нетрезвых автомобилистов инспектора выявляют по таким внешним признакам, как запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т. д. При отсутствии подозрений водителям разрешается ехать дальше, подозрительных просят дыхнуть в «трубочку» и направляют на медосвидетельствование, по итогам которого принимается решение об административном или даже уголовном наказании.

Если проверка в медучреждении подтвердит уппавление ТС в нетрезвом состоянии, автомобилист лишится прав на срок 1,5-2 года и заплатит денежный штраф в размере 45 000 рублей. При повторном нарушении (в течение года после восстановления водительских прав) водителю грозит штраф от 200 000 до 300 000 рублей и тюремное заключение на срок до двух лет с лишением права управления автомобилем до трёх лет.

«Автоинспекторы призывают всех, кому стало известно о выезде пьяного водителя на дорогу, сообщать об этом ближайшему наряду ДПС или по единому номеру телефона 102», — говорится в сообщении ГИБДД в преддверии выходных.

