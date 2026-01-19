Борьба за победу и авария перед финишем: драма российского суперкара Rossa в «24 часах Дубая»

Российский автомобиль Rossa LM GT составил конкуренцию Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo и мог финишировать как минимум в призовой тройке.

В прошедшие выходные, 17-18 января, состоялась первая в 2026 году крупная автогонка на выносливость. На Международной трассе Dubai Autodrome прошёл марафон «24 часа Дубая». Как и в 2025 году, на старт вышел российский суперкар Rossa LM GT.

Команда Rossa Racing выставила на гонку один суперкар, за рулём которого выступил основатель марки Rossa, победитель чемпионата мира по гонкам на выносливость в классе LMP2 Роман Русинов, а также Евгений Киреев, Вячеслав Гутак, Исмаил Ахмедходжаев и Амна Аль-Кубаиси.

По итогам квалификационных заездов экипаж Rossa показал четвёртое время в классе GTX. Соперники Русинова и его напарников выступали на автомобилях Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo, Ginetta G56 GT2 и Vortex 2.0. И побороться удалось даже с фаворитами на Lamborghini.

Пилоты на российском суперкаре успешно начали гонку и уже по ходу первого часа вышли на первое место в своём классе. На третьем часу они утратили лидерство, однако остались в числе фаворитов и в дальнейшем по ходу дистанции ещё несколько раз выходили вперёд и откатывались на второе-третье место.

Как минимум первый подиум Rossa LM GT в международных гонках был вполне реален. И скорость машины была на высоте, и с надёжностью был полный порядок, в отличие от прошлого года, когда команда потеряла из-за многочисленных поломок 12 часов и проехала лишь 75 кругов. Не хватило в этот раз разве что везения.

За 4 часа 17 минут до финиша проводивший смену Русинов попал в аварию. Россиянин догнал двух круговых из монокласса Porsche 911 GT3 Cup. При обгоне произошёл контакт с участником на чёрном Porsche №939, Rossa LM GT отбросило в стену, а после удара неуправляемая машина вылетела обратно на трассу и врезалась в другой автомобиль. Учитывая серьёзные повреждения машины, гонка для экипажа закончилась досрочно.

«Это автоспорт. Увы, тут иногда случаются аварии, – написал Русинов в соцсетях. – Всю гонку машина Rossa находилась в лидирующей группе и демонстрировала то, что выше всего ценится в гонках на выносливость – надёжность.

Тяжело смириться со сходом. Вся наша команда очень расстроена. Но проделанная работа и приложенные усилия не пройдут даром. Полученный опыт пригодится нам в будущем».

В классе GTX сильнейшим в итоге стал экипаж немецкой команды Leipert Motorsport на Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo. Победу в общем зачёте «24 часов Дубая» одержала бельгийская команда Team WRT на купе BMW M4 GT3 Evo. Для немецкой марки этот успех стал уже шестым в гонке после 2006, 2007, 2011, 2023 и 2025 года. BMW опередила Mercedes-Benz и сравнялась с Porsche, у которой тоже шесть побед в суточной гонке в Дубае.

