Стоимость ОСАГО: названы регионы с самым дорогими и дешёвыми полисами автострахования

Верхняя планка стоимости «автогражданки» в России — 8815 рублей, нижняя — 4824 рубля.

Средняя стоимость полиса обязательного автострахования ОСАГО по итогам прошлого года составила 6778 рублей. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса «Финуслуги», которые оказались в распоряжении «Рамблер/авто».

Как следует из отчёта, за 12 месяцев прошлого года «автогражданка» подешевела на 5%. Самые дорогие полиса ОСАГО в 2025 году продавались в Новосибирской области (8815 рублей), что на 30% выше среднего показателя по стране. Самым доступным было автострахование в Орловской области (4824 рубля).

Топ-5 регионов с самыми дорогими полисами ОСАГО в 2025 году:

Новосибирская область — 8815 рублей; Хабаровский край — 8729 рублей; Москва — 8505 рублей; Челябинская область — 8365 рублей; Московская область — 8248 рублей.

Топ-5 регионов с самыми дешёвыми полисами ОСАГО в 2025 году:

Орловская область — 4824 рубля; Тамбовская область — 5038 рублей; Костромская область — 5065 рублей; Брянская область — 5078 рублей; Белгородская область — 5081 рубль.

В десятку самых страхуемых автомобильных марок вошли Lada (доля в продажах ОСАГО составила 17,7%), Toyota (11,5%), Hyundai (6,4%), Kia (6,4%), Nissan (5,4%), Renault (4,7%), Volkswagen (4,2%), Chevrolet (3,6%), Ford (3,1%) и Honda (3%).

