Массовая блокировка автомобилей Porsche и BMW в России: что происходит и в чём причина

Автомобили немецких премиум-марок превращаются в «кирпичи».

© Budilnikov Yuriy/Shutterstock

По России прокатилась волна массовых блокировок автомобилей немецких марок Porsche и BMW. Десятки машин, причём самых разных моделей, просто не заводятся или даже глохнут посреди дороги, передаёт Телеграм-канал Mash.

Проблема наблюдается на автомобилях 2013-2019 годов выпуска, оснащённых заводской спутниковой сигнализацией, из-за которой машины и превращаются в «кирпичи». Разблокировать авто можно только посредством перепрошивки программного обеспечения, которая стоит несколько десятков тысяч рублей.

«В сервисах говорят: дело в глушилках дронов. Они бьют по частоте блоков VTS/TCU. Машина думает, что её угоняют, и сама глушит двигатель», — объяснил источник причину проблем.

Зафиксировано несколько случаев, когда автомобиль глох прямо во время движения. Подобный прецедент, например, произошёл с Porsche Macan в Москве.

Автомобили Porsche и BMW, попавшие под массовую блокировку в России:

Porsche : 911 всех версий, Panamera, Cayenne, Macan, Boxster, Cayman из серии 718, 918 Spyder;

: 911 всех версий, Panamera, Cayenne, Macan, Boxster, Cayman из серии 718, 918 Spyder; BMW: 1, 2, 3, 4, 5 и 7 Series, кроссоверы X1, X3, X4, X5 и X6, Z4, i3, i8 и M-серия.

В официальном представительстве Porsche подтвердили блокировку своих машин, причём уже вторую за последние два с половиной месяца. BMW пока ситуацию никак не прокомментировала.

