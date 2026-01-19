Как выбрать сервис по окончании гарантии на автомобиль: советы от экспертов СберАвто

Три причины остаться у дилера и три – перейти в независимое СТО.

После завершения гарантийного срока на машину автолюбитель неизбежно сталкивается с дилеммой: продолжать техническое обслуживание у официального дилера или перейти к услугам независимой станции технического обслуживания (СТО). У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), рассказали о том, как автовладельцам выбрать сервис после окончания гарантии.

Три причины перейти в независимое СТО:

Стоимость услуг: по данным СберАвто, около 70% автовладельцев переходят в независимые СТО уже через 5 лет владения автомобилем — чаще всего из-за возможности снизить затраты за счёт более доступных расходных материалов. При этом зачастую независимые СТО — бывшие дилеры с гарантией ремонта, качества и таким же высоким стандартом обслуживания.

экономия в независимых СТО может достигать 30%, особенно в премиальном сегменте, несмотря на снижение дилерами стоимости нормо-часа после окончания гарантии; Тип работ: такие несложные работы, как замена масла в двигателе, фильтров, колодок и дисков, диагностика подвески или жидкостей, не требуют фирменного оборудования. Эти процедуры выполняются по стандартным регламентам, поэтому обращение в сертифицированную независимую СТО является безопасным и рациональным решением.

Три причины остаться у официального дилера:

Сложные операции и техника: комплексные работы с электроникой и ПО остаются зоной ответственности дилерских сервисов, обладающих доступом к заводским базам и оборудованию. Специалисты в этих сервисах имеют опыт с конкретными марками и доступ к техническим базам производителей;

на фоне более низких цен в независимых СТО дилеры активно запускают специальные программы для постгарантийных авто, предлагая сниженные ставки и расширенные пакеты обслуживания. В рамках таких программ стоимость работ чаще всего фиксируется заранее, а автовладельцам предлагают скидки на регламентные операции, расширенные пакеты ТО и специальные условия обслуживания для автомобилей, которые уже вышли из гарантийного периода; Остаточная стоимость автомобиля: автомобили с полной историей обслуживания, подтверждённой дилерскими записями, на рынке подержанных авто обычно оцениваются выше. По данным агентства «Автостат», средняя остаточная стоимость трёхлетних автомобилей на вторичном рынке России в третьем квартале 2025 года составила около 82% от их первоначальной цены.

Чтобы принять взвешенное решение об обслуживании своей машины, удобно узнать условия прохождения ТО в разных типах сервисов заранее и зафиксировать их. Это можно сделать, например, в разделе «Авто» СберБанк Онлайн. По собственным данным СберАвто, чаще всего онлайн-планирование ТО используют владельцы автомобилей массового и среднего сегментов, а в премиум-классе — владельцы Mercedes-Benz и Exeed.

