В Подмосковье в шесть раз повысят штрафы за неоплату парковки

Административное наказание увеличат до 15 000 рублей.

Штрафы за неоплату платной парковки в Московской области будут увеличены в шесть раз. Однако коснутся новые санкции далеко не всех автомобилистов.

Как пишет газета «Коммерсантъ», власти Подмосковья намерены повысить административное наказание для юридических лиц, то есть для компаний, которые владеют грузовиками, такси, каршерингом. Штрафы для них будут ужесточены с 2500 до 15 000 рублей.

Причина повышения штрафов? Правительство Московской области считает актуальные тарифы недостаточно строгими. Например, водителям грузовиков выгоднее получить штраф за неоплату машино-места, используемого для погрузки-загрузки товара, чем оплатить стоянку на этой площадке.

Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Мособлдуму. Обсуждение документа запланировано на конец февраля.

Планов по корректировке штрафов за неоплаченную парковку для физлиц нет. Согласно действующему регламенту, административное наказание составляет 5000 рублей.

