Власти Петербурга ответили на вопрос о новых платных парковках в 2026 году

Последняя на данный момент волна расширения платного паркинга в городе на Неве была в начале зимы.

Полтора месяца назад, 1 декабря 2025 года, в Санкт-Петербурге появилось более тысячи новых платных парковок. Планируется ли дальнейшее расширение зоны паркинга с взиманием платы? Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

«Планов по расширению зоны платной парковки в 2026 году нет. На данный момент среди приоритетов — развитие городских и перехватывающих автостоянок (парковки рядом с железнодорожными станциями — прим. ред.), включая многоуровневые», — сказал Поляков в интервью ТАСС.

Сейчас платный городской автомобильный паркинг, впервые появившийся в Петербурге в сентябре 2015 года, действует в четырёх районах: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. Он охватывает 652 улицы и 42 700 машино-мест.

Плата для легковых автомобилей в зависимости от загруженности улицы в Санкт-Петербурге составляет от 100 до 360 рублей. Режим работы в будни, выходной и праздничные дни одинаковый — с 8:00 до 20:00.

