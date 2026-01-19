ГИБДД может получить новые основания для лишения водительских прав

Сейчас за эти нарушения водителю грозит денежный штраф.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В России хотят серьёзно ужесточить наказания автомобилистов за нарушения, которые сейчас обходятся денежным штрафом в размере 500 рублей. Речь идёт о санкциях вплоть до лишения водительских прав.

По информации Телеграм-канала Shot, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву направлен документ с предложениями пересмотреть штрафы автомобилистов за такие действия, как:

Самостоятельная установка на машину ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов. Такая светотехника слепит других автомобилистов и провоцирует аварийно-опасную ситуацию на дороге. К штатным фарам и фонарям с ксеноном претензий нет, поскольку в заводском варианте предусмотрен автоматический корректор;

Использование глушителей без катализаторов и сажевых фильтров. При отсутствии этих устройств транспортное средство очень сильно шумит и, вдобавок, выбрасывает большое количество вредных газов в атмосферу.

Автор инициативы, глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, предлагает в обоих случаях заменить действующий штраф в 500 рублей на лишение водительских прав или как минимум денежное наказание на сумму 30 000 рублей. По его словам, действующего штрафа недостаточно для того, чтобы мотивировать автовладельцев соблюдать технический регламент.

