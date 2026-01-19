Электрокар «Атом» получил систему контроля усталости водителя: что это такое и как будет работать

Разработчики инновационного российского электромобиля рассказали об умной системе, отслеживающей состояние водителя.

Первый полностью российский электрокар «Атом» умеет мониторить состояние водителя и в случае чрезвычайной ситуации останавливается самостоятельно. Об этом рассказали в компании АО «Кама», отвечающей за разработку высокотехнологичного хэтчбека.

Система контроля усталости включает в себя инфракрасную камеру, встроенную в обшивку передней стойки электромобиля. Она обращает внимание на положение головы водителя, на то, как он держит руль, как часто моргает, зевает, отводит взгляд в сторону или вниз.

Если система замечает какие-либо аномалии в состоянии водителя, то начинает об этом сигнализировать. Сначала — с помощью вибрации руля и уведомления на экране, затем — более настойчиво, — используя звуковые и световые оповещения.

«При этом один зевок или случайное действие не станет для системы поводом «бить тревогу»: она дает о себе знать, только если признаки усталости складываются в устойчивый паттерн», — рассказали в пресс-службе АО «Кама».

Поскольку устройство интегрировано в систему помощи водителю ADAS, автомобиль остановится самостоятельно, если человек за рулём всё же заснул или ему стало плохо.

Система мониторинга особенно пригодится в дальних поездках, на монотонных трассах, ночью и даже в пробках, когда человек может не осознавать, что устал и пора остановиться и отдохнуть. При этом создатели отечественного электрокара отметили, что данное устройство — это не замена водителю. Все решение по-прежнему принимает человек, управляющий автомобилем.

