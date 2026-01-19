В Москве стало значительно меньше аварий: статистика ДТП за 2025 год

Названы главные причины снижения количества дорожно-транспортных происшествий в столице.

© Мобильный репортер /Агентство «Москва»

За прошедший 2025 год дорожное движение в Москве стало безопаснее. Об этом со ссылкой на статистику ДТП сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

За 12 месяцев на дорогах столицы России произошло на 9% меньше аварий, чем за этот же период в 2024 году. Причём снижение наблюдается по всем ключевым типам дорожно-транспортных происшествий.

Как снизились показатели ключевых типов ДТП в Москве в 2025 году:

Столкновения: -6% по сравнению с 2024 годом;

Наезды на пешеходов: -13%;

ДТП с участием несовершеннолетних: -16%;

Наезды на препятствия и стоящие авто: -11%;

Опрокидывания: -38%.

Число погибших снизилось на 15%. Погибших несовершеннолетних стало меньше на 42%.

Среди главных причин снижения аварийности на дорогах столицы в ЦОДД выделили три фактора. Первый — проекты для улучшения условий движения на улицах и дорогах столицы. Второй — мониторинг дорожной обстановки в режиме 24/7 ситуационным центром ЦОДД и экипажами ДПС. И наконец, немалый вклад в улучшение дорожной обстановки в Москве внесла установка комплексов фотовидеофиксации, снижающих аварийность на отдельных участках до 30%.

