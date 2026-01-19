Автомобилистам грозят новые штрафы за яркие фары

Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму.

В ближайшем будущем в России могут быть ужесточены штрафы за использование нестандартных или слишком ярких фар на автомобилях. Соответствующий проект закона в понедельник, 19 января, был внесён на утверждение в Госдуму РФ, следует из открытой электронной базы.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, с которой ознакомился «Рамблер/авто», авторы инициативы предложили в 10 раз увеличить административное наказание за установку и использование световых приборов, слепящих и создающих другие помехи для водителей встречного и попутного транспорта.

«В тёмное время суток существенная доля аварий обусловлена ослеплением водителей встречным светом. При этом, исходя из данных обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, треть ДТП происходит в тёмное время суток, наибольшей тяжестью последствий характеризовались аварии, совершенные в период с 00:00 до 06:00.

Реализация законопроекта будет способствовать повышению уровня защищенности участников дорожного движения от ослепления и связанных с ним аварийных ситуаций и обеспечить защиту прав и законных интересов всех участников дорожного движения», — говорится в документе.

Сейчас штраф за слишком яркие фары составляет 500 рублей. То есть, если законопроект будет одобрен, наказание увеличится до 5000 рублей.

