Стало известно, как сильно подорожал бензин в Москве

Сильнее всего в цене прибавил самый доступный АИ-92.

© AntonSAN/Shutterstock

Бензин на автозаправочных станциях (АЗС) в Москве за последнюю неделю, с 12 по 19 января, подорожал в среднем на 4,3 копейки за 1 литр. Дизельное топливо стало дороже на 11 копеек, следует из публикации Московской топливной ассоциации (МТА).

Из всех марок бензина за неделю сильнее всего подорожал АИ-92. Если сразу после новогодних каникул стоимость самого доступного сорта автомобильного топлива составляла 62,52 рубля, то теперь литр такого бензина обходится водителям в Москве в 62,57 рубля. АИ-95 и премиальный АИ-100 прибавили в цене на 4 копейки и стоят теперь 69,05 и 93,40 рублей. Солярка выросла в цене с 76,33 до 76,44 рубля.

Как изменилась стоимость бензина и дизтоплива на московских АЗС с 12 по 19 января:

АИ-92: +5 копеек, с 62,52 до 62,57 рублей;

+5 копеек, с 62,52 до 62,57 рублей; АИ-95: +4 копейки, с 69,01 до 69,05 рубля;

+4 копейки, с 69,01 до 69,05 рубля; АИ-100: +4 копейки, с 93,36 до 93,40 рублей;

+4 копейки, с 93,36 до 93,40 рублей; Дизельное топливо: +11 копеек, с 76,33 до 76,44 рубля.

Отчёт по всероссийскому мониторингу цен на заправках на прошлой неделе Росстат представит в среду, 21 января.

Эксперты рассказали, насколько подорожает бензин в 2026 году