От Москвы до Мадрида: суперседан Xiaomi SU7 установил новый мировой рекорд

Xiaomi задала новую планку для производителей электромобилей.

© Xiaomi

Китайский бестселлер, электрический седан Xiaomi SU7, намного превзошёл Porsche Taycan и новый Mercedes-Benz CLA и переписал мировой рекорд для батарейных машин. О выдающемся достижении на треке рассказала пресс-служба компании.

Полноприводный Xiaomi SU7 Max с 673-сильной силовой установкой и тяговой батареей на 101 кВт·ч, обеспечивающий запас хода до 800 км, проехал за 24 часа недостижимую ранее дистанцию для электрических авто. По ходу непрерывной езды, не считая остановок для подзарядки, седан преодолел 4264 км.

© Xiaomi

Пройденное SU7 расстояние эквивалентно дорожному маршруту от Москвы до Мадрида или от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Заезд прошёл на 7,8-километровом овальном треке в китайском городе Яньчэн. Благодаря отсутствию полноценных поворотов на трассе автомобиль всю дистанцию поддерживал скорость 240 км/ч.

Xiaomi SU7 побил рекорд другого китайского суперкара Xpeng Next P7, в прошлом году проехавшего 3961 км за 24 часа. При этом первая модель китайского концерна опередила таких премиальных «немцев», как Porsche Taycan и новый Mercedes-Benz CLA, которые в аналогичном заезде преодолели 3425 км и 3717 км.

Босс Xiaomi сбросил арбуз с шестого этажа