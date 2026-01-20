Ввоз китайских автомобилей в Россию рухнул до трёхлетнего минимума

Экспорт китайских машин упал почть на треть.

© Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Поставки китайских легковых автомобилей в Россию сократились на 42% в 2025 году, притом что в целом мировой экспорт китайских автопроизводителей за год вырос на 30%. Об этом сообщила пресс-служба Главного таможенного управления Китая.

За 12 месяцев прошлого года через российскую таможню прошли 632,3 тысячи легковушек из КНР. Для сравнения, в 2024-м экспорт «китайцев» в нашу страну достиг 1,1 млн единиц, а в 2023-м данный показатель был на уровне 800 тысяч штук.

Меньше новых легковых машин завезли в Россию из Поднебесной только в 2022-м. Тогда объём экспорта составил всего 117 тысяч авто.

Как рассказал «Рамблер/авто» на прошлой неделе, продажи новых китайских машин в России в 2025 году упали на 26% — с 905 949 до 672 431 штук. А общая доля авто из Китая на российском рынке сократилась с 60% до 51,5%.

В чём причина такого падения экспорта и продаж китайских авто в России? В ноябре эксперты в Китае объяснили, что причин несколько: повышение ставок утильсбора, увеличение таможенных сборов на иномарки, высокая кредитная ставка и в целом перенасыщение рынка машинами китайских брендов.

