Оплата парковок в России может быть переведена на новый формат

Стали известны подробности нового законопроекта о механизме оплаты парковочных сессий.

В России хотят значительно продлить срок оплаты платных парковок. Проект соответствующих поправок сейчас изучает Министерство транспорта, сообщил ТАСС.

Предлагается предоставить россиянам возможность оплачивать парковочную сессию в течение пяти суток после её завершения. Считается, что эта мера дисциплинирует пользователей платных парковок и снизит число случаев, когда автомобилист не оплатил стоянку, поскольку не знал, что она платная.

Сейчас на оплату отводится от 5 до 30 минут в зависимости от региона. При просрочке платежа автомобилисту грозит штраф в размере 1000-5000 рублей.

По состоянию на сегодняшний день, платные парковки имеются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Сочи, Туле, Воронеже, Смоленске, Суздале, Волгограде, Калининграде и ряде других регионов.

