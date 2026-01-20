Названы самые популярные гибридные автомобили в России в 2025 году
В рейтинг попали восемь китайских марок, одна российская и одна немецкая.
Спрос на новые гибридные автомобили в России растёт третий год подряд. По итогам 2025 россияне купили 44 821 машину с полуэлектрической силовой установкой, сообщил «Автостат».
Продажи гибридов за 12 месяцев выросли на 9%. В то же время это намного меньше прироста в предыдущие два года. В 2023-м рынок авто с электрическим довеском вырос на внушительные 2098%, а в 2024-м – на 303%.
Топ-10 самых популярных марок гибридных авто в России в 2025 году:
- LiXiang — 13 075 (-44% относительно 2024 года);
- Voyah — 9384 (+8%);
- Geely — 3424 (+510%);
- Exeed — 2715 (новичок на российском рынке гибридных авто);
- Lynk & Co — 2361 (+652%);
- Aito — 2333 (+3%);
- Wey — 2165 (+117%);
- BMW — 2040 (+69%);
- Evolute — 1698 (+374%);
- BYD — 1541 (+137%).
Две трети проданных в России гибридов в 2025-м или 75,8% (33 992 штуки) были собраны в Китае. 18,6% продаж (8339 единиц) пришлись на машины отечественной сборки. Гибриды производства других стран, как Южная Корея, Япония, Германия, заняли оставшиеся 5,6% (2490 машин).