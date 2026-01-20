Рекорд за рекордом: Lamborghini продала невиданное ранее количество автомобилей

Итальянский производитель автомобилей класса люкс обновил личное достижение на глобальном рынке в 2025 году.

© Lamborghini

Автомобильная компания Lamborghini третий год подряд преодолела рубеж в 10 тысяч проданных машин и установила очередной личный рекорд на мировом рынке. Об этом объявила пресс-служба автопроизводителя.

Lamborghini была основана в 1963 году, но до 2023 года никогда в своей истории не продавала больше 9 тысяч авто за 12 месяцев. Два года назад новая планка наконец-то была взята: продажи итальянской марки достигли 10 112 экземпляров. В 2024-м объём продаж не просто остался в этих пределах, но и вырос до 10 687 единиц.

По итогам 2025 года Lamborghini реализовала ещё больше продукции, чем в 2023-м и 2024-м — 10 747 автомобилей. Это абсолютный рекорд в истории производителя дорогих спортивных машин.

Среди рынков сбыта итальянской компании лидирует макрорегион EMEA: Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африку, где было продано 4650 автомобилей. Следом идут страны Северной и Южной Америк — 3347 автомобилей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, в который входят Китай, Япония, Южная Корея, Казахстан, Lamborghini реализовала 2750 машин.

Подробностей о реализации отдельных моделей нет. Но как следует из заявления Lamborghini, основную долю продаж в прошлом году заняли флагманский гиперкар Revuelto с двигателем V12 и подзаряжаемым электрическим довеском (HPEV) и гибридный кроссовер Urus.

Егор Крид подарил школьнице автомобиль Lamborghini стоимостью 30 млн рублей