Выплаты по ОСАГО могут быть увеличены до 2 млн рублей

Лимиты страховых выплат при вреде жизни и здоровью хотят скорректировать до конца 2026 года.

© Ultraskrip/Shutterstock

Предельный размер выплат по обязательному полису автострахования ОСАГО при ущербе здоровью и жизни может быть увеличен в четыре раза. Причём корректировка возможна уже в 2026 году. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Действующий лимит выплат по «автогражданке» при ДТП с пострадавшими был установлен в 2015 году и составляет 500 000 рублей.

«Думаю, в 2026 году лимиты выплат по жизни и здоровью всё-таки будут скорректированы. По нашей оценке, стоимость полиса ОСАГО изменится не сильно, если лимит увеличить с 500 тысяч до 2 млн рублей, то есть привести в соответствие с другими видами страхования», – рассказал Уфимцев в видео в официальном Телеграм-канале РСА.

Что касается максимальной страховой суммы на ремонт автомобиля, пострадавшего в ДТП, то, по словам главы РСА, пока нет необходимости в корректировке нынешних 400 000 рублей.

«Лимиты по «железу», наверное, тоже надо будет корректировать. Но не думаю, что это задача 2026 года.

Сейчас мы вместе с Банком России мониторим, какому количеству автовладельцев не хватает максимальной выплаты 400 тысяч рублей. По разным методикам оценки, это 8-10%. Остальным 90% владельцам хватает.

Поэтому пока, скорее всего, изменение будет по лимиту жизни и здоровья. А вот имущество – это всё-таки пока будет мониторинг и оценка в течение 2026 года», – заключил президент Российского союза автостраховщиков.

