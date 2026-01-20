Топ-5 самых подозрительных автомобилей в Москве в 2025 году

Машины этих марок чаще всего забирали на штрафстоянку из-за отсутствия номеров.

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

За 12 месяцев 2025 года с московских улиц было эвакуировано 2,1 тысячи автомобилей без госномеров. В пятёрку лидеров по принудительному перемещению на штрафстоянку по этой причине попали два люксовых «немца», по одному «китайцу» и «японцу», а также одна российская марка, следует из публикации столичного Дептранса.

Чаще всего в прошлом году на стоянки эвакуировали машины бренда BMW — 253 раза. На втором месте идёт Mercedes-Benz со 142 эвакуированными автомобилями. Третью строчку занимает китайский Geely — 125 машин.

Автомобили каких марок чаще всего эвакуировали на штрафстоянки в Москве по причине отсутствия номеров:

BMW — 253 машины; Mercedes-Benz — 142; Geely — 125; Lada — 95; Toyota — 91.

Как отметили в столичном ведомстве, машины без номеров или с подложными номерными знаками могут находиться в угоне или использоваться в преступных целях. Поэтому их забирают на спецстоянку. Полиция проверяет машину и устанавливает её собственника.

