В России подсчитали все легковые автомобили

Стало известно, сколько всего машин на отечественных дорогах.

Численность легковых автомобилей на российских дорогах к началу 2026 года достигла рекордного показателя 47,44 млн. Об этом сообщил «Автостат. Инфо».

По данным аналитического агентства, с июля 2025-го по январь 2026-го отечественный автопарк вырос на 1,33 млн машин — с 46 116 153 до 47 448 873 единиц. 14,9 млн из них являются авто российского производства, 31,5 млн — иномарки, то есть соотношение составляет 31,4% на 68,6%.

Топ-10 самых распространённых марок автомобилей на российских дорогах в 2026 году:

Формальным лидером российского автопарка является отечественная Lada с 12,63 млн машин. Однако японские, корейские и европейские бренды вместе взятые значительно превосходят ведущую российскую марку.

Lada — 12,6 млн машин; Toyota — 4,09 млн; Kia — 2,7 млн; Hyundai — 2,3 млн; Nissan — 2,1 млн; Renault — 2,1 млн; Volkswagen — 1,9 млн; Chevrolet — 1,5 млн; Ford — 1,3 млн; Mitsubishi — 1,1 млн.

