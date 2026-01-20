В России подсчитали все легковые автомобили
Стало известно, сколько всего машин на отечественных дорогах.
Численность легковых автомобилей на российских дорогах к началу 2026 года достигла рекордного показателя 47,44 млн. Об этом сообщил «Автостат. Инфо».
По данным аналитического агентства, с июля 2025-го по январь 2026-го отечественный автопарк вырос на 1,33 млн машин — с 46 116 153 до 47 448 873 единиц. 14,9 млн из них являются авто российского производства, 31,5 млн — иномарки, то есть соотношение составляет 31,4% на 68,6%.
Топ-10 самых распространённых марок автомобилей на российских дорогах в 2026 году:
Формальным лидером российского автопарка является отечественная Lada с 12,63 млн машин. Однако японские, корейские и европейские бренды вместе взятые значительно превосходят ведущую российскую марку.
- Lada — 12,6 млн машин;
- Toyota — 4,09 млн;
- Kia — 2,7 млн;
- Hyundai — 2,3 млн;
- Nissan — 2,1 млн;
- Renault — 2,1 млн;
- Volkswagen — 1,9 млн;
- Chevrolet — 1,5 млн;
- Ford — 1,3 млн;
- Mitsubishi — 1,1 млн.
