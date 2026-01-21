В России массово закрываются китайские автосалоны

Названа главная причина стремительного сокращения шоурумов марок из Китая.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Почти каждый четвёртый автоцентр с китайскими машинами в России прекратил работу в 2025 году. Закрылось или было переформатировано 643 точки продаж, сообщил «Коммерсантъ».

Темпы закрытия автосалонов превзошли показатели 2024 года в 1,4 раза. При этом открылось в три раза меньше шоурумов, чем годом ранее — всего 459 дилерских центров. Таким образом, количество точек продаж китайских авто в России сократилось сразу на 7% – до 2,6 тысяч.

Главная причина этой негативной тенденции – переизбыток китайских брендов в российском авторитейле. На волне популярности машин из КНР в 2023 и 2024 годах на отечественный рынок вышло столько новых игроков, что некоторые из них оказались совершенно невостребованы. Пример тому – Kaiyi, Skywell, SWM, VGV, продававшие по 15-20 машин за полгода. Как итог, когда в 2025-м рынок просел на 16%, неконкурентоспособные марки закрыли свой бизнес в России или как минимум пересмотрели стратегию.

20 китайских автобрендов могут уйти из России в 2026 году

По прогнозам экспертов, в 2026 году темпы закрытий китайских автоцентров замедлятся. При этом большинство шоурумов будут переформатированы под новые российские бренды, под которыми в России собирают китайские авто.

Китайская марка продала всего один автомобиль в России: не помогли даже огромные скидки