Россияне теряют интерес к новым автомобилям

Доля продаж новых легковых машин в России упала вдвое с 2012 года.

По итогам 2025 года в России было продано 8,4 млн автомобилей – новых и поддержанных. Причём доля машин без пробега оказалась одной из самых низких за последние 15 лет.

Как передаёт корреспондент «Рамблер/авто» с пресс-конференции РОАД (Ассоциация «Российские автомобильные дилеры»), в прошлом году доля новых машин в российских продажах составила 17% – 1,41 млн единиц. Остальные 83% или 7 млн – это авто с пробегом.

«К сожалению, мы вместо того, чтобы покупать новые автомобили, мы покупаем автомобили с пробегом», — констатировал президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Для сравнения, в 2024-м соотношение новых и подержанных машин составляло 20% на 80%. И в целом доля продаж новых авто за последние полтора десятилетия была меньше только в 2022-м (10%) и 2023-м (14%). Абсолютный максимум за этот период был установлен в 2012-м, когда часть новых авто в продажах была на уровне 35%, а реализация в количественном выражении достигла 2,9 млн.

Таким образом, с 2012 года и доля, и спрос на новые автомобили в России упали вдвое.

