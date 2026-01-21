20 китайских автобрендов могут уйти из России в 2026 году

Иван Беликов

Эти марки продают меньше 100 автомобилей в год.

© Costfoto/NurPhoto via Getty Images

20 китайских автомобильных марок могут уйти из России по причине слабых продаж. Об этом на пресс-конференции в среду, 21 января, заявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

На сегодняшний день в России представлено 65 марок из Поднебесной. При этом лишь половина из них, 33 бренда, находятся в безопасности, так как продаются свыше 10 тысяч машин.

«Бренды, которые продают в России меньше 10 000 машин, могут подумывать об уходе с рынка», — передаёт слова главы РОАД корреспондент «Рамблер/авто».

По словам Подщеколдина, в повышенной зоне риска находятся 20 марок, продажи которых в 2025-м не дотянули даже до 100 автомобилей.

© Алексей Батушенко

Китайские аутсайдеры российского рынка:

  1. Avior – 99 проданных авто в 2025 году;
  2. Nio – 66;
  3. Haima – 65;
  4. Venucia – 61;
  5. Maxus – 52;
  6. Yangwang – 48;
  7. Hiphi – 46;
  8. Huanghai – 36;
  9. Shaanxi – 33;
  10. Wuling – 31;
  11. Skywell – 30;
  12. Shaanxi – 21;
  13. Leapmotor – 20;
  14. Hozon – 15;
  15. Baojun – 12;
  16. SAIC-GM-Wuling – 9;
  17. Xiaopeng – 9;
  18. Zotye – 8;
  19. Linxys – 8;
  20. Shineray – 5.

