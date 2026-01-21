20 китайских автобрендов могут уйти из России в 2026 году
Эти марки продают меньше 100 автомобилей в год.
20 китайских автомобильных марок могут уйти из России по причине слабых продаж. Об этом на пресс-конференции в среду, 21 января, заявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.
На сегодняшний день в России представлено 65 марок из Поднебесной. При этом лишь половина из них, 33 бренда, находятся в безопасности, так как продаются свыше 10 тысяч машин.
«Бренды, которые продают в России меньше 10 000 машин, могут подумывать об уходе с рынка», — передаёт слова главы РОАД корреспондент «Рамблер/авто».
По словам Подщеколдина, в повышенной зоне риска находятся 20 марок, продажи которых в 2025-м не дотянули даже до 100 автомобилей.
© Алексей Батушенко
Китайские аутсайдеры российского рынка:
- Avior – 99 проданных авто в 2025 году;
- Nio – 66;
- Haima – 65;
- Venucia – 61;
- Maxus – 52;
- Yangwang – 48;
- Hiphi – 46;
- Huanghai – 36;
- Shaanxi – 33;
- Wuling – 31;
- Skywell – 30;
- Shaanxi – 21;
- Leapmotor – 20;
- Hozon – 15;
- Baojun – 12;
- SAIC-GM-Wuling – 9;
- Xiaopeng – 9;
- Zotye – 8;
- Linxys – 8;
- Shineray – 5.