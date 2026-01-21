20 китайских автобрендов могут уйти из России в 2026 году

Эти марки продают меньше 100 автомобилей в год.

20 китайских автомобильных марок могут уйти из России по причине слабых продаж. Об этом на пресс-конференции в среду, 21 января, заявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

На сегодняшний день в России представлено 65 марок из Поднебесной. При этом лишь половина из них, 33 бренда, находятся в безопасности, так как продаются свыше 10 тысяч машин.

«Бренды, которые продают в России меньше 10 000 машин, могут подумывать об уходе с рынка», — передаёт слова главы РОАД корреспондент «Рамблер/авто».

По словам Подщеколдина, в повышенной зоне риска находятся 20 марок, продажи которых в 2025-м не дотянули даже до 100 автомобилей.

Китайские аутсайдеры российского рынка:

Avior – 99 проданных авто в 2025 году; Nio – 66; Haima – 65; Venucia – 61; Maxus – 52; Yangwang – 48; Hiphi – 46; Huanghai – 36; Shaanxi – 33; Wuling – 31; Skywell – 30; Shaanxi – 21; Leapmotor – 20; Hozon – 15; Baojun – 12; SAIC-GM-Wuling – 9; Xiaopeng – 9; Zotye – 8; Linxys – 8; Shineray – 5.

