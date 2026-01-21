Сколько нужно зарплат, чтобы купить автомобиль в России в 2026 году

Как долго российскому автолюбителю придётся копить на новую и подержанную машину?

Доступность новых легковых автомобилей в России снижается. Об этом объявила Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) на пресс-конференции, которую посетил корреспондент «Рамблер/авто».

По оценке организации, средняя стоимость нового легкового автомобиля в России по итогам 2025 года составила 3 540 000 рублей. Средняя ежемесячная зарплата по стране — 99 400 рублей.

Таким образом, для покупки нового авто российскому автолюбителю потребуется 36 зарплат или три года накопления без других расходов на эти заработанные деньги. Что касается «бэушек», то их средняя стоимость — 1 350 000 рублей, то есть это 13,5 зарплат.

Как отметили в РОАД, 15 лет назад, в начале 2010-х, на покупку нового авто у россиян уходило 30 зарплат. Тогда средний заработок составлял 26 920 рублей, а усреднённый ценник на новую машину был на уровне 820 000 рублей.

