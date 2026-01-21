Почему в России не продаются авто из Индии и Ирана: названы основные причины

Индийские и иранские иномарки вряд ли появятся в продаже в России в обозримом будущем.

После ухода европейских, американских, японских и корейских автобрендов в 2022 году в России остались лишь иномарки из Китая. О том, почему в нашей стране не продаются автомобили из дружественных нам Индии и Ирана, объяснил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

Индия по итогам 2025 года вошла в топ-5 крупнейших авторынков мира— 4,57 млн машин. Больше машин было продано только в Китае, США и Японии.

«Индийские машины вряд ли в ближайшее время на нашем рынке появятся. Сами индийцы только за. Но в число учредителей большинства их автопроизводителей входят британцы. Они против сотрудничества с Россией», – передаёт слова Подщеколдина корреспондент «Рамблер/авто».

Что касается набирающего обороты авторынка Ирана, где в прошлом году было продано 1 млн машин, то тут ситуация ещё сложнее, чем с Индией.

«Очень сложно проводить расчёты между странами: россиянам не особо интересен риал, а иранцам – рубль. Логистика до сих пор не отлажена. Плюс, иранские компании странно себя ведут, с ними трудно вести бизнес», – заключил президент РОАД.

