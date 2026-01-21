Цены на легковые автомобили в России могут взлететь до 10%

Есть надежда, что рост стоимости машин удастся сдержать.

© Сергей Тарасов/РИА Новости

Российских автолюбителей предупредили о значительном подорожании новых легковых машин в 2026 году. По прогнозам Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автомобили могут прибавить в цене на 10%.

По оценке организации, на сегодняшний день средний ценник на новое легковое авто составляет 3 540 000 рублей. Учитывая индексацию утильсбора и повышение НДС с 1 января, а также снижение скидок в автосалонах, к концу года стоимость может вырасти до 3 850 000 рублей, то есть на 310 000 рублей.

«Наш прогноз около 10%. Но если будут приняты меры, и ставка будет снижаться, то тогда, возможно, рост будет 3-4%», – передаёт слова главы РОАД Алексея Подщеколдина корреспондент «Рамблер/авто».

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16%. За прошлый год новые легковые автомобили в России подорожали на 6%.

Что касается машин с пробегом, то в РОАД ожидают подорожания на 5% в 2026 году — с нынешних 1 350 000 до 1 417 500 рублей.

Какие авто всё ещё выгодно привозить из-за рубежа: список моделей