Анонсирован новый закон, который перевернёт российский автопром

«Рамблер/авто» узнал о новом масштабном законопроекте, который будет внесён на рассмотрение в Госдуму РФ в середине 2026 года.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Выпуск, продажа/перепродажа и покупка, ремонт и утилизация автомобилей могут попасть под регулирование со стороны государства. О разработке над масштабным проектом закона объявил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин на большой пресс-конференции в среду, 21 января.

Сейчас не все аспекты взаимоотношений между автопроизводителями, дистрибьюторами, дилерами, сервисными центрами и непосредственно автовладельцами регулируются на законодательном уровне. Представленный законопроект «О реализации, ремонте, техническом (сервисном) обслуживании и утилизации транспортных средств» по сути будет контролировать весь жизненный цикл ТС – от выпуска до списания и утилизации.

«В законопроекте прописаны правила и обязанности всех участников авторынка (автопроизводителей, автосервисов, поставщиков комплектующих, автодилеров, покупателей) на всех этапах жизненного цикла машины – от производства до утилизации», — рассказал Подщеколдин корреспонденту «Рамблер/авто».

© Алексей Батушенко

Так, например, по новому закону иностранных автопроизводителей обяжут создавать склады запчастей на весь гарантийный срок и электронную базу данных для диагностики и ремонта автомобиля в течение 10 лет, а также составлять каталоги на русском языке. Это позволит решить дефицит комплектующих и запчастей для иномарок.

Чёткое прописанные условия продажи нового автомобиля, кредитования и страхования помогут избежать необоснованного завышения стоимости. А при перепродаже авто собственник будет обязан предоставить покупателю официально зафиксированные данные по пробегу машины.

Внимание будет уделено и списанию транспортного средства по окончании срока эксплуатации. В частности, РОАД предлагает запустить госпрограмму поддержки утилизации старых машин при покупке новых.

Стоит отметить, что впервые об этой инициативе стало известно ещё в ноябре 2024 года. Сейчас РОАД согласовывает законопроект с ведомствами, ассоциациями, потребительскими организациями. Внести проект на рассмотрение в Госдуму планируется летом 2026 года.

