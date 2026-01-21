Розовый седан с клубникой: Toyota выпустила удивительную версию Crown

Для такого спецокраса была достаточно веская причина.

В какой цвет кузова может быть окрашен строгий и стильный бизнес-седан? Белый, чёрный или серебристый. Но как насчёт розового? Японский автогигант Toyota выкатил удивительную версию машины Crown.

4,9-метровый автомобиль, на родине в Японии используемый для служебных поездок и в такси премиум-сегмента, окрасили в ярко-розовый цвет. Мало того, на крыше и всех четырёх дверях дизайнеры нарисовали клубнику. Версия получила соответствующее название — Strawberry Crown, что переводится как «Клубничная корона».

Столь необычному фейслифтингу подвергли Toyota Crown последнего 16-го поколения. Эта четырёхдверка оснащается 2,5-литровым четырёхцилиндровым бензиновым мотором в связке с двумя электродвигателями, суммарно выдающими 236 л.с. Стоит машина от $43 110 (3,3 млн рублей) до $56 660 (4,4 млн рублей) в зависимости от комплектации.

Но зачем и кому понадобился розовый окрас Crown, да ещё с клубникой по всему кузову, спросите вы? Ответ прост: спецокрас приурочен к 80-летию дилерского центра Toyota в префектуре Тотиги, расположенной к северу от Токио. Этот регион является главным производителем клубники в Японии и носит неофициальное название «Клубничное королевство». Презентацию расцветки посетил даже местный губернатор Фукуда Томиити, который облачился в костюм короля «Клубничного королевства» с красной мантией и лентой с изображением клубники.

К сожалению, в Toyota не рассказали о дальнейших планах по розовому седану. Так что останется ли «клубничный» Crown в единственном экземпляре или будет выпущена лимитированная серия — вопрос открытый.

