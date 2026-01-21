В России снова подорожал бензин: как изменились цены на АЗС за неделю

Автомобильное топливо подорожало в 53 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Бензин на автозаправочных станциях (АЗС) в России за последнюю неделю подорожал в среднем на 8 копеек — с 65,39 до 65,47 рубля за литр. Об этом по итогам всероссийского мониторинга цен на автомобильное топливо сообщил Росстат.

С 13 по 19 января бензин вырос в цене на 53 регионах нашей страны. Рекордное за неделю подорожание зафиксировано в Ивановской области: +0,9%. Снизилась стоимость в 14 субъектах: более всего в Иркутской области, где моторное топливо подешевело на 2,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге бензин прибавил в цене на 0,3% и 0,1% соответственно.

Динамика розничных цен на автомобильное топливо с 13 по 19 января:

АИ-92: +7 копеек, с 62,06 до 65,13 рубля;

АИ-95: +8 копеек, с 67,50 до 67,58 рубля;

АИ-98 и выше: +19 копеек, с 90,45 до 90,64 рубля;

ДТ: +8 копеек, с 76,94 до 77,02 рубля.

