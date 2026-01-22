«Рынок Австралии, где кенгуру больше». Эксперт раскритиковал продажи автомобилей в России

Президент РОАД Алексей Подщеколдин рассказал, что именно тормозит продажи новых легковых авто в России.

Российские автопроизводители и дилеры иностранных авто могли бы продавать 3 млн новых легковых машин в год, уверен глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, мешают этому слишком высокие налоги – утильсбор, НДС.

По итогам прошлого года в России было продано 1,4 млн новых легковых и легких коммерческих машин (LCV). В списке мировых авторынков наша страна разместилась на 13-м месте, а первую строчку занял Китай с объёмом 23,7 млн единиц.

«Мы должны были стать пятым в мире рынком – примерно наравне с Германией (2,8 млн машин в 2025-м – прим. ред.). Но у нас продано 1,4 млн. Это рынок Австралии, где кенгуру больше, чем машин. Абсолютно равный рынок: такое же количество машин при вдвое меньшем населении», — подчеркнул Подщеколдин на пресс-конференции 21 января, которую посетил корреспондент «Рамблер/авто».

По его словам, главная проблема – недоступность автомобиля гражданам по причине высоких налогов. В качестве примера Подщеколдин привёл 2012 год, когда налоговая нагрузка была меньше, и продажи новых машин были на уровне 2,9 млн единиц.

«Автомобиль стал достаточно серьёзным основанием для пополнения бюджета. В прошлом году порядка 1,5 трлн рублей было собрано только в виде утильсбора. НДС – тоже достаточно серьёзная сумма. Это значительные поступления.

Если бы налоги были в два раза меньше, а продажи в два раза больше, то можно было бы собрать те же самые поступления. Сегодня с (каждого проданного) автомобиля собирается 1 млн рублей, можно было бы собирать 500 тысяч рублей, и картинка была бы такая же, как в 2012 году. И бюджет был бы наполнен одинаково, и выиграли бы люди, которые покупали бы машину как минимум на полмиллиона дешевле», – высказался президент РОАД.

Откуда взять почти 3 млн автомобилей, когда в России нет европейских, японских, корейских, американских производителей?

«Потенциальная мощность Китая – 30 млн машин. Они могут завалить наш рынок либо целыми автомобилями, либо машинокомплектами. Говорить о том, что не с кем работать, не стоит», — заключил Подщеколдин.

