Пересдача экзаменов в автошколах в России может стать платной

Кандидатам в водители станет финансово невыгодно пересдавать «теорию» и «город» в ГИБДД бесчисленное количество раз.

Выпускники автошкол в России должны оплачивать госпошлину за каждую пересдачу экзамена в ГИБДД на водительские права. Об этом заявил зампред Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Владимир Коробчак.

По действующим нормам, выпускник автошколы оплачивает только одну госпошлину — 4000 рублей за выдачу водительских прав (6000 рублей за документ с электронным чипом). Эта оплата действует до тех пор, пока начинающий водитель не получит удостоверение. Ограничений на сдачу практического и теоретического экзаменов в Госавтоинспекции нет, поэтому кандидаты в водители могут пересдавать экзамены бесчисленное количество раз.

«Пусть платится госпошлина за каждую сдачу экзамена. Это и государству доход, и кандидат в водители будет серьёзнее относиться к экзамену», — цитирует Коробчака информагентство ТАСС.

По словам чиновника, инициатива о платной пересдаче экзамена на водительские права войдёт в список рекомендаций Министерству просвещения, МВД и ГИБДД.

