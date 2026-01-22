«Критическая ситуация». Обучение в автошколах назвали «отвратительным»

В системе обучения водителей грядут реформы.

Преподаватели без надлежащего образования, большие паузы между «теорией» и «городом», нехватка экзаменаторов в ГИБДД. Всё это привело к «критической» ситуации с обучением будущих автомобилистов, к такому выводу пришли представители автошкол и независимые эксперты на круглом столе в Общественной палате (ОП).

Как пишет «Коммерсантъ», автошколы и эксперты призывают власти провести реформы в области обучения начинающих водителей. Так, зампред Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Владимир Коробчак отметил, что неправильно, когда после трёх неудачных попыток кандидат в водители вынужден ждать следующего экзамена 6-9 месяцев. Плюс, после сдачи теории ученики вынуждены по несколько месяцев ждать практического экзамена, потому что в ГИБДД не хватает экзаменаторов.

«Из-за длительных сроков ожидания водители утрачивают полученные в автошколе навыки», — добавил эксперт ДОСААФ Андрей Степанов.

Ещё одна глобальная проблема — нехватка преподавателей в автошколах, из-за чего на обучение будущих водителей приглашают неквалифицированные кадры.

«Уровень подготовки просто отвратительный. Многие после обучения не умеют настроить даже зеркала и сиденья. Да, есть школы, где отлично учат, но в целом уровень низкий», — отметил на заседании главный редактор передачи «Главная дорога на НТВ» Илья Скрябин.

Глава Национального союза ассоциаций автошкол (НСА) Елена Зайцева, выступая на ОП, признала, что проблема с обучением будущих водителей в России достигла пика.

«В системе допуска водителей к движению наблюдаются серьёзные проблемы и складывается «критическая ситуация»», — констатировала она.

Стороны пришли к единому мнению, что система подготовки водителей нуждается в тщательной доработке. Рекомендации по итогам круглого стола будут направлены в МВД России. В частности, на заседании было предложено ввести госпошлины на каждую пересдачу, что должно мотивировать выпускников автошкол серьёзнее относиться к подготовке к экзаменам. Отдельный пакет поправок был подготовлен ещё до заседания в Общественной палате (ОП).

