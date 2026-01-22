Популярный в России кроссовер Belgee получит новую версию: список изменений X50

Бестселлер белорусской марки будет существенно отличаться от актуальной версии и получит новое название.

Белорусский автобренд Belgee раскрыл подробности о новой версии своего компактного кроссовера X50. Обновлённый автомобиль уже встал на конвейер, сообщает информационное агентство БелТА.

Модернизированный кроссовер получит название Belgee X50+ и будет существенно отличаться от нынешней пятидверки, выпускаемой с 2023 года. Среди ключевых изменений:

Четырёхцилиндровый турбомотор 1,5 мощностью 174 л.с. (290 Н·м) вместо 1,5-литровой «турботройки» на 177 «лошадок» и 255 Н·м крутящего момента;

Адаптивный круиз-контроль, впервые включенный в набор опций X50;

Усовершенствованная электроника.

Пробная партия из 20 экземпляров Belgee X50+ уже сошла с конвейера завода в Борисове. Серийное производство и старт продаж рестайлингового кроссовера запланированы на 2026 год.

Ожидается, что модернизированный автомобиль появится в российской дилерской сети Belgee уже в этом году. Актуальная модель X50 стала бестселлером марки в нашей стране в прошлом году, разойдясь тиражом 38 304 единиц. Старший паркетник X70 был продан в количестве 26 146 штук.

