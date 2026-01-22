Mercedes-AMG показала машину для нового сезона Формулы 1

Потенциальный претендент на чемпионство в зачётах пилотов и команд Ф1 2026 года.

© Mercedes-AMG

Заводская команда Mercedes-AMG в четверг, 22 января, представила свой новый гоночный автомобиль для чемпионата мира Формулы 1 2026 года. С этой техникой «Серебряные стрелы» попробуют вернуться в борьбу за титул после нескольких тяжёлых лет.

Новая машина Mercedes-AMG F1 W17 E Performance заметно отличается от своей предшественницы W16, выигравшей в 2025 году две гонки. Она даже чисто визуально меньше по размерам. Антикрылья, форма носового обтекателям, боковые понтоны, элементы днища по бокам, кожух двигателя – всё это выглядит по-новому. Окрас остался чёрно-серебристым с бирюзовыми акцентами, единственное изменение — полоски в верхней части боковых понтонов в честь спонсора Adidas.

© Mercedes-AMG

Но главное отличие новинки, как и машины любой другой команды Ф1, кроется в технической составляющей. W17 оборудована активной аэродинамикой в виде подвижных передних и задних крыльев и оснащена абсолютно новой силовой установкой. С этого года мощность гибридной системы была повышена со 163 до 476 л.с., отдача двигателя внутреннего сгорания, наоборот, снижена с 857 до 544 л.с. Всё это – следствие новой масштабной смены технических правил, которая произошла в Формуле 1 в 2026 году.

Учитывая заводской статус и многолетнее доминирование после предыдущей глобальной смены правил на шасси и моторы в Ф1 в 2014 году, Mercedes считается главным фаворитом грядущего сезона, который начнётся 8 марта в австралийском Мельбурне. Это само по себе примечательно, ведь с 2022 года команда немецкой марки не завоевала ни одного титула и одержала всего 7 побед в 92-х проведенных гонках. В то же время McLaren с клиентским мотором Mercedes победила в 20 Гран При, выиграла два подряд командных зачёта, в 2024-м и 2025-м, и победила в 2025-м в чемпионате пилотов вместе с Ландо Норрисом.

© Mercedes-AMG

Выступать за Mercedes как и в 2025-м, будут опытный Джордж Расселл и прошлогодний новичок Андреа Кими Антонелли, занявшие по итогам предыдущего сезона четвёртое и седьмое место в чемпионате.

Дебют Mercedes W17 состоится 26 января, когда на трассе Барселона-Каталония в Испании стартуют закрытые пятидневные тесты с участием всех 11-ти команд.

