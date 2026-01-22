ГИБДД Москвы проведёт облавы на пьяных водителей с 23 по 25 января

На столичных дорогах пройдёт рейд «Нетрезвый водитель».

© Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Московская Госавтоинспекция проведёт трёхдневный рейд «Нетрезвый водитель». Оперативно-профилактическое мероприятие пройдёт на столичных дорогах с 23 по 25 января, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

В рамках выявления пьяных водителей сотрудники ДПС будут останавливать все подряд автомобили. Подозрительных автомобилистов они попросят пройти проверку на алкотестере и в случае положительного результата направят на медицинское освидетельствование.

«Госавтоинспекция напоминает всем автолюбителям, что потребление алкоголя и вождение автотранспорта — несовместимые вещи, которые могут привести к страшным последствиям», — говорится в обращении столичного подразделения ГИБДД к водителям.

Наказание за вождение в нетрезвом виде является одним из самых жёстких в КоАП. Автомобилисту, севшему пьяным за руль, грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 45 000 рублей.

