JAC заинтриговал новинками для России: большой рамный внедорожник и секретный кроссовер

Компания поделилась планами по расширению российского модельного ряда в 2026 году.

© JAC

Китайский концерн JAC Motor в 2026 году пополнит модельный ряд в России тремя новинками. Об этом сообщил корресподент «Рамблер/авто» с пресс-конференции компании.

Первое обновление линейки уже состоялось — это новая версия популярного пикапа JAC T9 с новой подвеской. В продаже эта модификация появилась сразу после новогодних праздников.

Безусловно, самой ожидаемой новинкой китайского автопроизводителя на российском рынке является JS9. Это 5,3-метровый рамный внедорожник на базе пикапа T9 с дорожным просветом 210 мм. В продаже этот «вездеход» появится во втором- третьем квартале текущего года, то есть с апреля по сентябрь.

Наконец, третья потенциальная новинка JAC пока максимально засекречена, неизвестно даже название. Почему потенциальная? Бренд только изучает перспективы старта продаж данной модели в 2026 году. Судя по силуэту машины на презентации, это кроссовер или внедорожник.

© JAC

Сейчас модельная гамма JAC в России представлена семью автомобилями: кроссоверы JS3 и JS6, седан J7, пикапы T8, T8 Pro и T9, а также минивэн RF8, продажи которого начались в декабре прошлого года.

