Россиян предупредили о повышении тарифов проезда по платным дорогам

Глава «Автодора» сообщил о возможной индексации тарифов.

В России в скором времени может подорожать проезд по платным автомагистралям. О вероятной индексации тарифов предупредил глава компании-оператора «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Тарифы на «платниках» варьируются в зависимости от магистрали, протяженности платных участков, времени суток и дня недели, а также категории транспортного средства. Так, например, стоимость проезда от Москвы до Краснодара по 1347-километровой трассе М-4 «Дон» на легковом автомобиле с понедельника по четверг составляет 4309 рублей, с пятницы по воскресенье – 4777 рублей.

«В соответствии с экономическим развитием страны и условиями контракта мы будем рассматривать этот вопрос, безусловно. Потому что инфляция есть, затраты растут у всех, в том числе на содержание дорог», – приводит слова Петушенко информагенство ТАСС.

Сеть платных дорог в России состоит из девяти автомагистралей, соединяющих 21 регион. Общая протяжённость «платников» составляет 3497 км.

140 млрд рублей за проезд по платным автомагистралям в 2025 году

В 2025 году водители заплатили за проезд по платным дорогам в России в общей сумме 140 млрд рублей, это на 27,8 млрд больше, чем годом ранее. Но и количество поездок увеличилось — с 379 млн до 397 млн.

