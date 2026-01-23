В рейтинге самых популярных в России пикапов снова сменился лидер

Топ-10 наиболее востребованных пикапов на российском рынке в 2025 году.

© JAC

В России второй год подряд поменялся лидер продаж в сегменте новых пикапов. Если с 2016 по 2023 годы включительно первую строчку уверенно занимал отечественный УАЗ Пикап, то теперь в этой нише наибольшим спросом пользуются «китайцы».

В 2024 году самым востребованным пикапом в России был GWM Poer, а в 2025-м с первой строчки своего соотечественника сместил JAC T9. Согласно данным, с которыми ознакомился «Рамблер/авто», на долю этого грузовичка пришлось почти 16% всех продаж — 3495 единиц. Экс-бестселлер GWM Poer по итогам прошлого стал вторым, а УАЗ Пикап оказался третьим.

Рейтинг самых продаваемых пикапов в России в 2025 году:

JAC T9 — 3495 (доля рынка 15,9%); GWM Poer — 2 622 (11,9%); УАЗ Пикап — 2 532 (11,5%); Changan Hunter — 2 133 (9,7%); Sollers ST6 — 2 000 (9,1%); RAM 1500 — 1 892 (8,6%); Foton Tunland — 1 522 (6,9%); GWM Poer King Kong — 971 (4,4%); JAC T8 — 828 (3,8%); JAC T8 Pro — 625 (2,8%).

В марочном рейтинге по итогам 2025 года первую строчку тоже занял JAC — 4964 машины, что составило почти треть (22,6%) всего российского рынка пикапов. Второе место занял ещё один китайский бренд Great Wall (3599, 16,4% рынка). Российский Sollers стал третьим с результатом 2713 машин (12,3%), и это без учёта УАЗа, который расположился на четвёртой строчке с 2532 проданными авто (11,5%). Замкнул топ-5 самых популярных марок в сегменте пикапов Changan — 2154 единиц (9,8%).

Суммарно в прошлом году в России было продано 22 003 пикапов. Это на 24% меньше, чем в прошлом году, когда был установлен рекорд сегмента — 29 200 реализованных машин.

