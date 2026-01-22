Льготное автокредитование в 2026 году: условия действия программы

Программа позволяет приобрести автомобиль со скидкой от 10%.

Минпромторг продлил действие программы льготного автокредитования на 2026 год. Об этом пресс-служба ведомства рассказала в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто» в четверг, 22 января.

По условиям программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% (для жителей ДФО – 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Программа действует для следующих категорий граждан: медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО.

Для остальных федеральных округов с мая 2025 года введена подпрограмма «Семейный автомобиль», в рамках которой предоставляется скидка в размере 10% от стоимости автомобиля семьям с двумя и более детьми. Кроме того, в программу включены специальные условия для участников СВО, получивших ранения. Скидка на автомобили с ручным управлением для таких граждан на территории всей страны составляет 40%.

По программе льготного автокредитования в 2026 году можно купить:

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания, которые стоят до 2 млн рублей. Под программу подпадают машины, имеющие не менее 2500 баллов локализации: все модели Lada, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5 тонны);

Электромобили и последовательные гибриды, выпущенные на российских заводах: Evolute i-Jet, Evolute i-Joy, Evolute i-Van, Evolute i-sky, Evolute i-space, Voyah Dream, Voyah Free, Voyah Passion.

В 2026 году на финансирование программы льготного автокредитования из федерального бюджета выделено порядка 20 млрд рублей, на льготный лизинг – 30 млрд рублей.

