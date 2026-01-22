Новый JAC T9 в России: технические характеристики, особенности, цена

JAC Motors презентовал в Москве новую модификацию своего бестселлера.

© JAC

Российское подразделение JAC Motors официально представило новую версию популярного в нашей стране пикапа T9. Модернизированный грузовичок под названием Urban уже доступен в официальной дилерской сети.

Презентация прошла в четверг, 22 января, в ледовом дворце «Крылатское» в Москве. Как рассказал корреспондент «Рамблер/авто», пикап совершил пару торжественных кругов по арене, после чего машину представили прессе.

Главная особенность JAC T9 Urban — пружинная подвеска многорычажного типа на задней оси вместо рессорной с гидравлическими амортизаторами. Спереди осталась независимая пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости.

Обычно «многорычажка» устанавливается на городские автомобили, среди приоритетных качеств которых управляемость и мягкость хода. Так что можно сказать, что T9 с новой подвеской по комфорту езды и ходовым характеристикам станет ближе, например, к городским кроссоверам.

В то же время в JAC обещают, что на бездорожье пикап сохранит свою высокую проходимость. От других версий T9 Urban унаследовал высокий дорожный просвет в 210 мм, полный привод по требованию, двухступенчатую раздаточную коробку с выбором трёх режимов:

2H: Экономичный режим для дорог с твёрдым покрытием и высоким коэффициентом сцепления колёс с дорогой;

Экономичный режим для дорог с твёрдым покрытием и высоким коэффициентом сцепления колёс с дорогой; 4H: Режим для заснеженных или обледенелых дорог, рыхлых грунтов, песка и снега;

Режим для заснеженных или обледенелых дорог, рыхлых грунтов, песка и снега; 4L: Режим для тяжёлого бездорожья (пески, заболоченная местность), крутых подъёмов и спусков.

Имеется на новом T9 и задний дифференциал с принудительной электронной блокировкой, обеспечивающий высокую тягу на скользких подъёмах и в грязи.

© Максим Чернобровов

Силовой агрегат стандартный — бензиновая турбочетвёрка 2.0 мощностью 224 л.с. (390 Н·м) в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Габариты тоже не изменились: 5330×1965×1880 мм при колёсной базе 3110 мм. Грузоподъёмность составляет обычные 980 кг, а допустимая нагрузка на заднюю ось, как и на бензиновой версии Explore — 1950 кг, тогда как в дизельной модификации этот показатель на 30 кг больше.

Стоимость JAC T9 Urban — 3 689 000 рублей. Это на 40 тысяч рублей дороже базовой версии с бензиновым мотором и стандартной рессорной подвеской.

