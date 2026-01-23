Какие автомобили можно купить по госпрограмме в 2026 году: список, условия и скидки

Представлен список бензиновых, гибридных и электрических автомобилей, доступных по программе льготного автокредитования в 2026 году.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Министерство промышленности и торговли России скорректировало список автомобилей, доступных для покупки по программе льготного автокредитования в 2026 году. В перечне больше нет машин марок «Москвич» и Tenet.

Изменения в списке связаны с пересмотром требования по локализации. Если до 2026 года для попадания в госпрограмму авто с двигателем внутреннего сгорания должны были иметь минимум 2000 баллов за долю отечественных комплектующих в сборке, то теперь этот порог повышен до 2500 баллов. Ни Tenet T4, включённый в список Минпромторга осенью прошлого года, ни «Москвич 3», заменивший в перечне Haval Jolion 12 месяцев назад, этому параметру не соответствуют.

В остальном список машин с ДВС не изменился – это все модели АвтоВАЗа, УАЗа и ГАЗа стоимостью до 2 млн рублей и полной массой до 3,5 тонны.

«Москвич» остался в перечне электрифицированных машин со своей относительно популярной моделью «3е». Пополнился перечень гибридным кроссовером Evolute i-Space и батарейным седаном Voyah Passion. Абсолютный новичок списка электрических и полуэлектрических машин, собираемых в России и доступных по госпрограмме, — марка Eonyx с хэтчбеком M2, пикапом Profi и фургоном Cargo, которые выпускаются калининградским заводом «Автотор».

© Автотор

Интересно, что в списке Минпромторга больше нет электрического Lada e-Largus. Вероятно, связано это с тем, что батарейный универсал/фургон оказался не востребован и с середины прошлого года выпускается только по индивидуальному заказу. Этой машины сейчас нет даже в модельном ряду на официальном сайте АвтоВАЗа.

Автомобили в госпрограмме льготного кредитования в 2026 году

Машины с ДВС:

АвтоВАЗ: Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Largus, Niva Legend, Niva Travel;

ГАЗ: GAZelle Next, «Соболь», «Бизнес»;

УАЗ: «Пикап», «Патриот», «Хантер», «Профи».

Электромобили:

«Москвич 3е»;

«Амберавто А5»;

Evolute: i-Jet, i-Joy, i-Van, i-Sky;

Eonyx: M2, Profi / Cargo.

Гибриды:

Evolute i-Space;

Voyah Dream;

Voyah Free;

Voyah Passion.

Кто может рассчитывать на программу льготного автокредитования в 2026 году

Льготное автокредитование доступно медицинским работникам, работникам сферы образования, участникам СВО и членам их семей, гражданам с инвалидностью, а также семьям с детьми на Дальнем Востоке. Скидка на автомобили с ДВС составляет 20%, для жителей Дальнего Востока — 25%.

Для остальных федеральных округов предусмотрена подпрограмма «Семейный автомобиль», в рамках которой предоставляется скидка в размере 10% от стоимости автомобиля семьям с двумя и более детьми. Кроме того, в программу включены специальные условия для участников СВО, получивших ранения. Скидка на автомобили с ручным управлением для таких граждан на территории всей страны составляет 40%.

Льгота на покупку гибридной или электрической машины достигает 35%, но не более 925 тысяч рублей в денежном выражении.

Льготное автокредитование в 2026 году: объявлены условия действия программы