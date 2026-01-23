Представлен эксклюзивный Bugatti Veyron. Таких машин в легендарной линейке ещё не было

Единичный экземпляр возрождённого Bugatti Veyron построен на базе совсем другой модели.

© Bugatti

Компания Bugatti воскресила культовый гиперкар Veyron, который выпускался с 2005 по 2015 годы и побил различные рекорды скорости, заработал множество престижных автонаград. Возрожденная модель получила название FKP Hommage и стоит в десять раз дороже оригинала.

Созданием машины занималось новое подразделение Bugatti Solitaire, специализирующееся на выпуске эксклюзивных экземпляров. Так что, к сожалению для поклонников французской марки, серийного выпуска Veyron не будет. FKP Hommage сделан по индивидуальному заказу.

© Bugatti

Уникальный Veyron унаследовал от своих предшественников фирменные пропорции и покатый силуэт кузова, огромные воздухозаборники по бокам и на крыше, сдвоенные выхлопные патрубки и дизайн колёсных дисков. Само собой, на месте и фирменная радиаторная решётка в виде подковы. Пожалуй, одно из самых визуально заметных отличий – более современная по дизайну и меньшая по размерам светотехника, как L-образные светодиодные фары.

Гораздо сильнее Veyron изменился в салоне: круглый руль с сенсорными клавишами, вместо аналоговых щитков приборов на консоли теперь установлен небольшой экран. Вертикальная центральная консоль сохранила свой брутальный вид, но располагается теперь под более прямым углом. Стилистика интерьера в целом сохранила свой классический вид.

© Bugatti

Конечно, главное изменение – под капотом. Дело в том, что Bugatti Veyron FKP Hommage построен на базе более современной модели Chiron. И как раз от неё возрождённый Veyron получил двигатель – это четырёхтурбинный W16 8,0 мощностью 1578 л.с., как на Chiron Super Sport. Оригинальный Veyron тоже оснащался 16-цилиндровым мотором, но даже в самой топовой модификации отдача не превышала 1200 л.с. Также FKP получил современную систему охлаждения двигателя и высокоэффективные интеркулеры и усиленную коробку передач, способную выдерживать возросший крутящий момент.

Как и в случае с любой другой эксклюзивной моделью, в Bugatti не стали раскрывать стоимость автомобиля. По сведениям инсайдеров, ценник на FKP Hommage составил €10 млн (887 млн рублей). Для сравнения, стоимость обычного Veyron варьировалась в пределах от €1 млн до €2,5 млн (88-222 млн рублей).

