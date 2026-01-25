Новые правила для автопрома, закрытие китайских автосалонов, блокировка BMW и Porsche. Главное за неделю

По России прокатилась очередная волна блокировок автомобилей премиальных немецких марок, Минпромторг опубликовал новый список машин для льготного автокредитования, появился новый повод для лишения водительских прав, а китайские автосалоны начали массово закрываться — эти и другие громкие события уходящей недели в дайджесте главных автоновостей.

© foto.mos.ru

Массовая блокировка Porsche и BMW в России: что происходит и в чём причина

В России второй раз за последние два с половиной месяца «окирпичились» машины Porsche. Аналогичные проблемы возникли и на моделях BMW. Ситуация серьёзная: некоторые авто блокируются на ходу, а за разблокировку умельцы просят от 30 тысяч рублей. Подробнее о причинах – в заметке «Рамблер/авто».

ГАИ может получить новые основания для лишения водительских прав

Любителям самодельных ксеноновых фар и мигающих стоп-сигналов грозят новые санкции. Сейчас за такую нештатную светотехнику можно получить штраф в 500 рублей. Но в скором времени наказание за такое нарушение может быть серьёзно ужесточено – причём вплоть до лишения прав. О том, за что ещё предложено отбирать права – читайте по ссылке.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В России посчитали количество всех легковых авто

Численность легковых машин на дорогах России по итогам 2025 года достигла рекордного показателя — 47,4 млн единиц. Каких машин больше — отечественных или иномарок? Какие автобренды самые распространённые на наших дорогах? Ответы на все эти вопросы — здесь.

JAC заинтриговал новинками для России

В четверг, 22 января, в Москве прошла пресс-конференция JAC Motors, на которой китайская компания поделилась планами на 2026 год – в частности, по обновлению модельной линейки. Анонс, надо сказать, получился весьма интригующим. Во-первых, автопроизводитель в этом году запустит в России продажи большого рамного внедорожника JS9, построенного на базе популярного пикапа T9. Во-вторых, концерн анонсировал некий загадочный кроссовер, который тоже должен появиться на российском рынке в 2026 году. Отдельно в JAC поделились подробностями о новой версии вышеназванного пикапа T9.

Россияне перестали покупать электромобили

После рекордных продаж в 2024 году российский рынок «чистых» электрических автомобилей покатился вниз. В прошлом году спрос на «электрички» рухнул на 30% и достиг минимального значения за последние три года. А вот продажи гибридов, то есть полуэлектрических машин, наоборот, значительно выросли за 2025-й.

© Maksim Konstantinov/Global Look Press

Оплата платных парковок может быть переведена на новый формат

На уходящей неделе было необычно много новостей о парковках. Так, власти Санкт-Петербурга рассказали, что расширения зоны платного паркинга в 2026 году не планируется. В Подмосковье же собираются в шесть раз повысить штрафы за неоплату машино-места для юридических лиц. А Министерство транспорта изучает предложение о пересмотре способа оплаты – подробнее в публикации из нашей новостной ленты.

Презентации Mercedes, Ferrari и Audi в Формуле 1

В гонках Формулы 1 полным ходом идёт подготовка к новому сезону, до старта которого осталось полтора месяца. На этой неделе свои новые машины представили заводские команды Mercedes, Ferrari и Audi, дебютирующая в чемпионате мира в 2026 году. Уже на следующей неделе в Барселоне начнутся первые зимние тесты. А в конце февраля болельщиков ждёт новый, восьмой по счёту сезон документального сериала Drive to Survive – на этой неделе была анонсирована дата премьеры.

© Audi Revolute F1 Team

Пересдача экзаменов в автошколах в России может стать платной

В российской системе обучения водителей, похоже, грядут большие перемены. На заседании 21 января представители обучающих центров и эксперты отрасли сошлись во мнении, что нынешний уровень автошкол и, следовательно, подготовки начинающих автомобилистов никуда не годятся. Одно из первых решений – ученикам придётся платить за каждую пересдачу экзамена в ГИБДД.

Какие автомобили можно купить по госпрограмме в 2026 году: список, условия и скидки

На днях Минпромторг подтвердил продление программы льготного автокредитования на 2026 год и рассказал о новых условиях. Изменение произошло всего одно, но оно достаточно сильно повлияло на список автомобилей, который можно приобрести. Так, из перечня машин с ДВС исчезли «Москвич 3» и Tenet T4. Почему? Ответ – по на странице «Рамблер/авто».

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В России массово закрываются китайские автосалоны

Продажи китайских машин в России падают, а автосалоны закрываются. В прошлом году прекратили работу 643 дилерских центра, в которых продавались авто из КНР, а открылось всего 459 точек продаж. О причинах такой негативной динамики и общем количестве китайских автосалонов в России на сегодняшний день — читайте в публикации.

Анонсирован новый закон, который перевернёт российский автопром

В среду в Москве прошла большая пресс-конференция Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), на которой побывал корреспондент «Рамблер/авто». Глава организации Алексей Подщеколдин сообщил о падении продаж новых автомобилей в России, назвал 20 китайских брендов, которые могут в ближайшем будущем покинуть наш рынок, а также предупредил о подорожании новых авто на 10%. Кроме того, он объяснил, почему у нас не продают машины из Ирана и Индии, и жёстко раскритиковал уровень российского авторынка.

© Алексей Батушенко

А ещё на мероприятии РОАД для прессы был представлен масштабный законопроект, который охватывает всю отечественную автоиндустрию по цепочке – от выпуска, продажи, эксплуатации, ремонта и до утилизации машины. Все подробности о данной инициативе – в материале «Рамблер/авто».

Из других новостей предпоследней недели первого месяца 2026 года: предупреждение о подорожании проезда по платным дорогам, новый рост цен на бензин на заправках, рекорд суперседана Xiaomi SU7, статистика ДТП на московских дорогах за 2025 год и пятёрка самых подозрительных автомобилей на московских парковках.